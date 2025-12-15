江啟臣表態參選台中市長 何欣純:應藍營黨內逼辭副院長

中部中心報導

立法院副院長、國民黨立委江啟臣，14日表態爭取國民黨內提名，參選台中市長，比同黨立委楊瓊瓔，晚了兩個多星期！已獲民進黨提名的立委何欣純表示，應該是國民黨內，有人逼辭副院長，江啟臣才會拖到這麼晚才宣布！何欣純自己的選戰策略，則是大幅跨往原市區，展現挑戰大位決心！

何欣純參加超巨蛋BOT公聽會，這裡位在西屯區，何欣純的選戰策略，立足原縣區，展望市區！何欣純早在10月22日，就獲得民進黨提名，參選台中市長，比可能對手，國民黨立委、立法院副院長江啟臣，早了好幾步！

江啟臣表態選台中市長 盧秀燕「這六字」回應

藍綠戰台中。里長們，高喊市長好，14日晚間，江啟臣表態爭取國民黨內提名，參選台中市長，15日重申意願！江啟臣說，在盧秀燕帶領下，台中市已是宜居城，他希望能進階為"旗艦城"！而藍營大母雞、台中市長盧秀燕，以6個字，回應江啟臣參選！

江啟臣爭提名，比同黨立委楊瓊瓔，晚了2個多星期，何欣純觀察，應該是國民黨內有人以"一參加初選就辭副院長"相逼，江啟臣才會拖這麼久！

藍綠戰台中。楊瓊瓔聲明稿說，初選結果，如果是自己贏，一定會立即邀請江啟臣，來加入競選團隊！不過，看看11日藍營流出的民調，當時江啟臣還沒有宣布爭提名，支持度就遠高過楊瓊瓔，如果與何欣純對比，江啟臣支持度39.9%、何欣純為19.9%，楊瓊瓔與何欣純則差距不大！不過，江啟臣民調海放楊瓊瓔，何欣純說，這份民調，怪怪的！

藍營上演姊弟相爭，何欣純續拓版圖，市政辦公室在南屯，月底會向所有市民"開箱"，邀請鄉親來坐坐。





