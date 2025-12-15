江啟臣表態參選台中市長 何欣純：藍營有人要他辭副院長

江啟臣表態參選台中市長，民進黨立委何欣純說，不意外、還是會依照自己腳步，傾聽民意。（圖：寇世菁攝）

立院副院長江啟臣公開表態，爭取國民黨提名參選台中市長，將代表民進黨出征2026台中市長選戰的立委何欣純表示不意外，可能立委楊瓊瓔表態後，感受到壓力。何欣純更說，地方都知道江啟臣想選市長，卻不公開表態，各方揣測可能副院長職務也是考量原因，不管如何，這是國民黨家務事，她會依照自己腳步，爭取市民支持

台中市長盧秀燕兩屆執政，明年卸任，下屆台中市長選戰，藍綠對決，民進黨部分，由立委何欣純代表出征，國民黨部分，半個月前，立委楊瓊瓔表態：她準備好了，立院副院長江啟臣今天（15日）也說，全力爭取國民黨提名。

媒體詢問，立委何欣純說，一直以來，江啟臣在地方頻頻走動，只是沒有公開表態，可能是楊瓊瓔表態後，他感受到壓力，何欣純表示，地方揣測，江啟臣沒有表態，在等徵召，若進入初選，副院長的超然公正性，可能引起爭議，藍營內部恐怕也會有人會喊話要他辭去副院長，這應該也是江啟臣遲遲不表態的原因之一。何欣純強調，不論如何，這是國民黨家務事，兩人都是優秀政治人才，祝福他們，自己會依照既定計畫和腳步，傾聽民意，爭取支持。（寇世菁報導）