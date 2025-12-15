江啟臣表態「參選台中市長」！盧秀燕6字回應了

政治中心／李明融報導

立法院副院長、國民黨立委江啟臣14日表態，將爭取國民黨內提名參選台中市長，他表示「一定會全力爭取黨內提名參選台中市長」，將和同黨的立委楊瓊瓔角逐黨內初選，對此，現任市長盧秀燕今天（15日）點頭回應「很好、恭喜、加油」。

江啟臣表態「參選台中市長」對決楊瓊瓔！盧秀燕僅「6字回應」微妙引揣測

江啟臣（左二）宣布參選台中市長，表示身為國民黨員且對台中市的未來有願景與想法。（圖／民視新聞）

立法院副院長江啟臣昨天（14日）宣布參選台中市長，他今天（15日）受訪表示身為國民黨員且對台中市的未來有願景與想法，他想要實現也希望有機會能實現，會爭取黨內提名參選2026年台中市長，盧秀燕今天上午在南屯回答媒體提問，僅以6字回應「很好、恭喜、加油」，說完便面帶微笑轉身離去。有政壇人士找出盧秀燕對楊瓊瓔的表態影片，盧秀燕也說「恭喜、加油」，卻少了「很好」二字，有人對此有各自的解讀，但也有人表示差異不大，僅是一致給予祝福而已。

國民黨籍立委楊瓊瓔日前也宣布有意角逐，他希望以「合作而非對抗」方式爭取黨內名額。（圖／民視新聞）

國民黨籍立委楊瓊瓔日前也宣布有意角逐，2人要透過協調或初選方式，江啟臣表示「黨內的機制，請黨中央多費心」，另外，媒體追問何時會請辭立法院副院長，江則說「提名還沒決定，現在將努力爭取地方建設，還不是談辭副院長的時候」。楊瓊瓔也以文字稿回應，國民黨人才濟濟，好的人才願為國家社會以及城市來付出，樂觀其成，希望能有場君子之爭，認為黨內初選應被視為擴大國民黨基礎的機會，應該是「合作而非對抗」。

