江啟臣視察雲林回收廠 何欣純批：大里廚餘坑、南屯垃圾山處理好了嗎？

國民黨籍立法院副院長江啟臣昨（5）日前往雲林南亞廚餘回收場，考察廚餘回收與資源化處理經驗，並提出將廚餘轉化為有機肥料等政策構想。對此，民進黨台中市長參選人、立委何欣純今（6）日在臉書發文反擊，直指豐原近日發生廚餘亂倒水溝事件，與堆積如山、臭不可聞的大里垃圾山一樣，已嚴重影響公共衛生，質疑難道要讓台中背上「廚餘旗艦城」的污名？

在非洲豬瘟防疫背景下，廚餘處理政策成為台中市長與議員選戰的重要焦點。江啟臣視察雲林南亞廚餘回收場後表示，自己出身農家，親眼見到廚餘製成的「有機肥本尊」，不僅沒有惡臭，氣味友善程度更勝傳統雞糞肥，未來將為台中打造「永續旗艦城」。

不過，何欣純指出，豐原社區近期發生廚餘遭隨意傾倒至排水溝事件，加上大里垃圾山長期惡臭問題，已嚴重影響居民生活品質，臭味讓鄉親白天無法安心工作、夜晚難以入眠，她更表示，今天是豐原、大里，明天可能就是海線、潭子。

她強調，台中不能淪為全國「廚餘坑」或「垃圾山」的示範城市。問題根源在於盧市府從上到下、從政府到民間業者，管理機制層層出現破口，盧市府本應在過去7年逐步完成廚餘與垃圾問題的解方，卻始終未見成效。

何欣純也表示，若當選市長，將建立全面且有系統的清理與管理機制，讓台中市徹底擺脫腐臭與髒亂的標籤，直言「解決廚餘與垃圾問題，該交給何欣純來做。」





