江啟臣訪團抵美 將轉巴拉圭

記者康子仁∕台北報導

立法院副院長江啟臣十六日上午率團出訪美國及巴拉圭，他表示，除了解台商狀況也盼會晤當地國會議員及政要，並前往巴拉圭視察合作計畫。

江啟臣此行包括國民黨立委洪孟楷、黃健豪、呂玉玲，民進黨莊瑞雄、郭昱晴和民眾黨張啓楷等共十四人。

江啟臣表示，外交行程會先到美國底特律參加北美洲台商總會活動，了解台商目前在海外的狀況，也希望能跟當地的國會議員、政要進行會晤。

江啟臣指出，訪團除傾聽台商意見進行交換，是希望能促進中華民國還有台灣在全世界經濟上的影響力，也要特別感謝台商朋友長期在海外為自己、為台灣也為中華民國打拚。

江啟臣說，訪團後續將轉往台灣在南美洲最重要的邦交國巴拉圭，該國從一九五七年與我國建交，至今已經六十八年，是我們在國際上非常難得跟重要的盟友以及夥伴。