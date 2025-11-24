江啟臣訪美 喊立院是僑胞娘家

立法院副院長江啟臣率領朝野立委訪美，於二十三日晚間出席達福地區全僑歡迎餐會。

（立法院提供，中央社）

本報綜合報導

立法院副院長江啟臣率朝野立委訪問美國，二十三日晚間出席達福地區全僑歡迎餐會。江啟臣表示，台灣是僑胞的家，立法院則是僑胞的「娘家」，將持續作為海外朋友最堅實的後盾，也誠摯邀請僑胞朋友回台灣，一定要拜會立法院。

江啟臣率領的跨黨派立委訪問團出席達福地區全僑歡迎餐會，在溫馨的團聚氣氛中，為期八天並橫跨美國與巴拉圭的國會外交行程劃下圓滿句點。

餐會現場近一百七十位達福地區僑胞出席，場面熱鬧又溫馨，展現僑界團結與支持。江啟臣於致詞時，首先感謝僑胞熱情款待，並表示本次率立委共同造訪達拉斯，已創達拉斯接待立委紀錄。

江啟臣表示，本次出訪行程雖然緊湊，但所到之處皆受到僑胞熱情歡迎，讓訪團備感親切與鼓舞；此次回程特別安排停留達拉斯，除了與僑胞朋友相聚，也拜訪在此設廠的台商，並將體驗十月開航的台灣─達拉斯直航班機。

江啟臣強調，面對現今全球供應鏈巨變，台美關係更為重要與緊密，在美僑胞朋友扮演關鍵角色，而台灣能被世界看見，也是僑胞在海外辛勤打拚的成果。他向海外朋友溫馨喊話，台灣是僑胞的家，立法院則是僑胞的「娘家」，將持續作為海外朋友最堅實的後盾，也誠摯邀請僑胞朋友回台灣，一定要拜會立法院。