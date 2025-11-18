江啟臣訪美：支持台商是立法院跨黨派最大共識

江啟臣訪美喊話支持台商。立法院、江啟臣辦公室提供



立法院副院長江啟臣率跨黨派立委訪問團訪美時表示，立法院各黨派雖然時有不同意見，但支持台商永遠是立法院最大共識，是台商在海外發展的最強後盾，並歡迎台商朋友隨時回「娘家」，立法院將傾跨黨派之力，全力協助台商。

江啟臣率跨黨派立委訪問團17日展開訪問美國及巴拉圭第二天行程。在駐芝加哥辦事處處長類延峰陪同下，江出席北美洲臺灣商會聯合總會理監事會議開幕式，由大會主席白越珠總會長主持，現場貴賓包括僑務委員會徐佳青委員長、美國聯邦參議員Dan Sullivan (R-AK)、密西根州參議員等。開幕式在演奏完中華民國、加拿大及美國國歌後隆重展開。

江啟臣致詞時表示，榮幸能出席開幕式，他身兼兩個身分，第一是代表立法院長韓國瑜、第二是身為「中華民國立法院世界臺商之友會」會長，向臺商致上最高敬意與謝意。江肯定商會自1988年成立以來，凝聚36個地方商會、逾3500家會員企業，創造無數就業機會，更吸引美加地區政府的關注，為在地製造商業動能。他特別讚揚臺商展現「人飢己飢、人溺己溺」的人道精神，充分發揮「Taiwan Can Help」精神，讓世界看見臺灣的溫暖與善良。

江啟臣指出，臺商在世界扮演重要角色，爲連結世界的重要橋樑，特別是在經貿領域中，臺美在今年1月至9月的雙邊貿易總額高達1,660億美元，大幅超越去年全年1,580億美元，顯見臺商在雙邊經貿關係的卓越貢獻。

江啟臣提及在川普政府提倡「美國優先、美國製造」的政策推動下，多家臺商如台積電、緯創、廣達、日月光等企業加碼投資美國，特別是堤維西也在底特律建廠，突顯臺灣廠商在供應鏈中的關鍵角色。

最後，江啟臣強調，立法院各黨派雖然時有不同意見，但支持臺商永遠是立法院最大共識，是臺商在海外發展的最強後盾，並歡迎臺商朋友隨時回「娘家」，立法院將頃跨黨派之力，全力協助臺商，並預祝臺商鴻圖大展。

江啟臣一行接續與美國聯邦參議員蘇利文(Dan Sullivan，R-AK）會談，雙方就能源、國家安全、台海穩定、關稅談判、預算審議等議題充分交換意見，期待臺美關係穩定雙贏。結束活動全團趕赴機場，為期兩天的美國行程劃下圓滿的句點，繼續轉往第二站巴拉圭訪問。

