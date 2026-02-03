江啟臣談姐弟之爭：國民黨不該被等待拖慢

▲江啟臣今晚釋出一支影片，表達自己的心聲。（圖／翻攝江啟臣臉書，2026.02.03）

[NOWnews今日新聞] 藍營下屆台中市長初選陷入姐弟之爭，雖然傳出國民黨中央黨部底線是3月底進行全民調，基層仍陷入不安。立法院副院長江啟臣今晚釋出一支影片，強調台中不該被焦慮綁架、國民黨不該被等待拖慢。對於姐弟之爭，楊瓊瓔是他敬重的前輩，對台中的付出無人能抹滅，但兩人之間「不該是對立，而是接力」。

江啟臣今（3）日深夜在社群發文表示，近來走到每個地方，民眾幾乎都會問一樣的問題，他深刻感受到大家的不安，因此透過影片向大家表達衷心期盼。

廣告 廣告

在這支將近3分鐘的影片中，江啟臣提到近來基層黨員憂心、支持者焦慮、地方傳言四起。他了解現在最需要的是方向不是猜忌、是確定不是內耗。民主的價值在於讓競爭有出口，才能讓姐弟之爭回到真正的位置，「不是對立，而是接力」。

對於楊瓊瓔，江啟臣形容「她是我敬重的前輩」，多年來深耕地方，對台中的付出無人能抹滅，「我們之間從來不是零和競爭，而是在同一條道路上、不同階段的同行者」。自己從政多年，深知城市的競爭力不只來自於建設，更來自於格局，未來的台中是全球供應鏈的城市、國際投資地圖上的台中、必須讓青年人願意留下來。

接著他用英文表達，台中的力量來自開放創新，以及與世界的連結，台中正站在關鍵時刻，面對國際局勢改變、產業鏈轉移、科技快速進步，每一座城市都得想清楚如何走向未來。

江啟臣並彰顯自己的優勢，強調城市需要對內能整隊、對外能溝通的市長，自己願意承擔責任、接受任何制度的檢驗，因為「台中贏，比我個人贏更重要」。末了他說，台中不該被焦慮綁架，國民黨不該被等待拖慢，此刻需要一起努力，讓不確定結束、讓團結開始、讓台中大步前行。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台中、彰化姐弟之爭理還亂！傳國民黨3月底將全民調 藍委證實了

藍台中陷姐弟之爭！最新民調她急起直追 何欣純、楊瓊瓔回應了

挨批搞爛台灣籃球！謝典霖曝童子瑋將接手：換民進黨做資源比較多