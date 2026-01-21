江啟臣豐原菜市場發春聯 議員張瀞分喊「江市長向大家拜年」

江啟臣到豐原菜市場發春聯，提早向民眾拜年。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕積極爭取國民黨提名參選下屆台中市長的立法院副院長江啟臣，今天上午8點半到豐原第一市場發送春聯，爭取鄉親支持，國民黨台中市議員張瀞分陪同江啟臣一路掃菜市場，向攤商和買菜民眾大喊「江市長向大家拜年」、「江市長加油」。

江啟臣今天早上和團隊與民代在豐原第一公有零售市場發送春聯，江熱情和攤商與買菜民眾打招呼，並送上春聯、提前拜年，許多民眾也熱情回應，有人向他比讚喊「加油」。

陪同的議員張瀞分則「先喊先贏」，頻向攤商與買菜民眾說「江市長來向大家拜年，江市長加油」，有攤商也響應高喊「江市長加油」。

