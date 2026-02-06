江啟臣質疑洩露民調時間 國民黨：未來執行日期不會公布

國民黨。（本報資料照片）

國民黨台中市長選舉提名爆發爭議，國民黨立委楊瓊瓔今下午稱黨中央協調取得各方共識，確認以內參全民調決定提名人選，民調時間為3月底，但立法院副院長江啟臣發聲明強違反協議，要求黨中央說明。國民黨組發會今晚表示，沒有公布民調機構、日期等，合乎協議事項，未來執行日期並不會對外公布。

黨中央於今下午4時許發布，「有關本黨台中市長提名乙事，經過充份溝通和說明後，二位有意參選同志皆已簽署；未來根據協議事項，中央提名協調小組將儘速邀集二位有意參選同志挑定三家民調機構和檔期，擬於3月底前的最後一週（3／25至3／31）完成民意調查作業。」

其中「擬於3月底前的最後一週（3／25至3／31）完成民意調查作業。」文字引發江啟臣不滿，認為黨中央違背協議內容第二項第二款「同意不對外公布民調時間」。據了解，江啟臣認為黨中央這樣的寫法以及楊瓊瓔後續發出的新聞稿，皆有引導灌票之嫌，從而影響民調結果，因此才積極嚴正抗議。

面對江啟臣質疑，國民黨組發會晚間表示，2位有意參選同志所簽署的協議事項隻字未改，完全相同。

組發會指出，組發會是針對未來民意調查作業的時程，對外界做一說明，協議事項中所提的3月底，亦即3月的最後一周，並沒有公布民調機構和民調日期，合乎協議事項內容。

組發會表示，未來等2位有意參選同志挑定3家民調機構，並和上述機構協調3天執行作業的檔期，依照協議事項規定執行日期並不會對外公布。如果有意參選同志還有疑慮，組發會也願意隨時說明。

