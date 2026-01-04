江啟臣赴大坑健行登山 宣布打造旗艦級步道聚落

立法院副院長江啟臣前往大坑風景區健行爬山，並宣布打造「旗艦級山林步道聚落」 。





2026年第一個周末假期，立法院副院長江啟臣前往北屯區大坑風景區健行爬山，並用「一啟爬山、一馬當先」為號召，鼓勵市民透過運動強健體魄，並期盼在新的一年，臺中的建設與觀光發展，都要有「一馬當先」的氣勢與決心。江啟臣表示，未來將持續推廣步道觀光，期盼透過低碳旅遊、綠色經濟，行銷臺中市獨一無二的多元分級親子休閒挑戰步道，打造「旗艦級山林步道聚落」 。

江啟臣指出，臺中市幅員廣大，城市景觀多元豐富，尤其近年來盧市府持續優化登山步道，目前臺中市共有超過 65條登山步道，總長約 113.95公里，並將步道分為親子級、休閒級與健腳級/挑戰級，滿足多樣化的運動需求。江副院長說，親子級的挑戰適合大、小朋友一同參加；休閒級可讓普通人達到運動效果；健腳級則具有相當難度，可讓專業人士前往挑戰。

廣告 廣告

除了具備多樣選擇的優勢，江啟臣表示，臺中市的登山步道群就像是縮小版的「山林博物館」 ，不但具有豐富多樣化的生態與景觀環境，甚至還有些步道富含歷史與文化，每條步道都有他的故事與風景非常吸引人，也深具觀光、文化的推廣潛力。

江啟臣說，例如在城市近郊有北屯區大坑步道、潭子區新田步道、烏日區知高圳步道，屬於「城市親山段」 ；也有充滿歷史文化的清水區鰲峰山健走步道、龍井區竹坑南寮登山步道、霧峰區望月風獻堂登山步道，可歸類為「歷史文化段」 ；還有如環山獵人步道、埋伏坪步道、雪山坑步道、谷關捎來步道、谷關七雄等具有森林風情的高難度挑戰區，則可納為「原始山林段」 。

江啟臣指出，未來他對台中的步道旅遊有三個重點規劃，包含「升級步道設施」：讓銀髮族走得安全、年輕人拍得漂亮、親子走得開心。持續將步道數位化與國際化，透過智慧導覽與多語言標示，讓大臺中步道成為國內外旅客來台的首選登山健行目的地。其次，則是要「落實低碳旅遊」：優化步道是落實淨零排放生活圈的第一步。結合自行車道、電動公車、軌道運輸等低碳運具接駁、低碳補給站，利用大眾運輸與步道系統，讓步道、軌道、自行車道等「道道串連」，讓觀光行為對環境的負擔降到最低。再來要「帶動在地產值」：讓步道不只是步道，而是連結在地農特產、文創產業的「經濟動脈」。要讓登山客帶動在地經濟，爬完山，去喝杯在地好茶、咖啡、買在地農產文創商品，創造更多綠色就業機會。

江啟臣表示，臺中市有低海拔的親山步道、都市邊緣的林道秘境，也有水圳文化的路線與中高海拔山林景觀，更有原住民獵徑與百岳等級的縱走路線，這些集合體都讓臺中具有高度潛力推廣低碳旅遊、綠色經濟，未來更可望打造成為「旗艦級山林步道聚落」 。江副院長說，步道觀光的低碳旅遊更是能讓世界看見臺中的重要媒介之一。

最後江啟臣強調，「越在地，越國際。」了解在地才能行銷國際，臺中市是飛速成長的城市，也是中臺灣生活圈的發展引擎。在盧秀燕市長奠定的基礎下，未來應該讓在地特色接軌國際，讓「臺中幸福城」邁向「臺中旗艦城」 ，成為亞洲新核心、世界新都心。

更多新聞推薦

● 中油：汽、柴油各降0.2元