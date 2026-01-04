江啟臣赴大坑健行登山 盼步道成為觀光的低碳旅遊讓世界看見臺中

立法院副院長江啟臣於115年第一個周末假期，今（4）日前往北屯區大坑風景區健行爬山，並用「一啟爬山、一馬當先」為號召，鼓勵市民透過運動強健體魄，並期盼在新的一年，臺中的建設與觀光發展，都要有「一馬當先」的氣勢與決心。江啟臣表示，未來將持續推廣步道觀光，期盼透過低碳旅遊、綠色經濟，行銷臺中市獨一無二的多元分級親子休閒挑戰步道，打造「旗艦級山林步道聚落」 。(見圖)

江啟臣指出，目前臺中市共有超過 65條登山步道，總長約 113.95公里，並將步道分為親子級、休閒級與健腳級/挑戰級，滿足多樣化的運動需求。

江啟臣副院長指出，未來他對台中的步道旅遊有三個重點規劃，包含「升級步道設施」：讓銀髮族走得安全、年輕人拍得漂亮、親子走得開心。持續將步道數位化與國際化，透過智慧導覽與多語言標示，讓大臺中步道成為國內外旅客來台的首選登山健行目的地。其次，則是要「落實低碳旅遊」：優化步道是落實淨零排放生活圈的第一步。再來要「帶動在地產值」：讓步道不只是步道，而是連結在地農特產、文創產業的「經濟動脈」。