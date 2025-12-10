江啟臣赴新加坡出席亞洲臺灣商會聯合總會聯席會議 立法院是臺商最堅強後盾

▲江啟臣赴新加坡出席「亞洲臺灣商會聯合總會第33屆第2次理監事聯席會議」，立法院是臺商最堅強後盾。

【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】立法院副院長江啟臣（12月9）日抵達新加坡訪問，下午偕同鄭正鈐委員、洪孟楷委員、呂玉玲委員、黃健豪委員參訪盛裕集團（Surbana Jurong Group, SJ），由來自臺中的執行長喬全生親自接待並介紹集團核心價值與理念。喬執行長說明SJ集團作為全球性的城市規劃、基礎設施和管理服務諮詢公司，擁有70多年的經驗，是世界知名的城市設計公司。雙方就相關議題深入交換意見，江副院長一行隨後參觀集團願景館及AI智能館等設施，歷約1個半小時，在致贈紀念品及合影後，結束本次交流。

廣告 廣告

▲江啟臣赴新加坡出席「亞洲臺灣商會聯合總會第33屆第2次理監事聯席會議」，立法院是臺商最堅強後盾。

江副院長接續出席昨日晚間假新加坡烏節希爾頓酒店舉辦之「亞洲臺灣商會聯合總會第33屆第2次理監事聯席會議」歡迎晚宴及今（10）日舉行之開幕典禮，現場貴賓包括立法院鄭正鈐委員、洪孟楷委員、呂玉玲委員、黃健豪委員、陳菁徽委員、林倩綺委員、邱志偉委員、何欣純委員、駐新加坡臺北代表處童振源代表、海基會吳豐山董事長、羅文嘉副董事長、外貿協會黃志芳董事長、「亞洲臺灣商會聯合總會」（以下簡稱「亞總」）第33屆陳舒琴總會長、「世界臺灣商會聯合總會」熊強生總會長等，以及來自亞洲暨世界各國臺商代表共襄盛舉。

江副院長在兩場活動致詞時表示，「臺商在哪裡國力就到哪裡，臺商就是我們國力的延伸！」很榮幸代表韓國瑜院長及中華民國立法院暨「中華民國立法院世界臺商之友會」，向所有臺商致上最高的敬意與祝福，他在抵達新加坡後，就展開一連串的訪問行程，此行不只是要感謝「亞總」臺商們的付出，更肩負促進臺星雙邊關係之任務。

江副院長肯定陳總會長及她所帶領的團隊從上任至今所做的努力及付出，並提及「亞總」在去（2024）年7月與「全國律師聯合會」簽署合作備忘錄，協助海外臺商強化法律與經貿專業；也於今（2025）年9月，與他的故鄉臺中市政府攜手，簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄，讓臺商回臺有更暢通的管道。他強調，臺商扮演著一個積極及有效的橋梁，促進臺星之間的貿易合作、投資發展。

此次會議選在新加坡舉辦意義非凡。他曾任8年的「臺星國會議員友好協會」會長，他見證了這些年來臺星雙方經貿及其他領域的關鍵發展，特別是2014年生效的「臺星經濟夥伴協定」（ASTEP）是臺灣與東南亞國家間的第一個自由貿易協定FTA，在該架構下雙邊貿易額逐年增加，截至去年雙邊貿易更突破了430多億美元。副院長也期許，未來除了FTA，也能推動「進階版的ASTEP協定」，不只是保障經貿投資，納入數位經濟，更要從此向外延伸至東南亞、大洋洲其他國家、直至全世界。

江副院長續謂，他上（11）月率團出席假美國底特律舉辦的「北美洲臺灣商會聯合總會」理監事聯席活動，會後與美國國會議員進行會談，特別就「避免雙重課稅」議題充分交換意見，盡力為臺商爭取最大的利益。他相信臺商的力量加上國會的努力，定能成為大家在世界最堅強的後盾。

江副院長讚揚臺商們展現「人飢己飢、人溺己溺」精神，縱使在世界各地發展，卻始終心繫臺灣。他強調立法院是大家的「娘家」，歡迎大家隨時回家，本次跨黨派委員共同出席活動，展現「支持臺商永遠是立法院不分黨派最大共識」，立法院會做臺商在海外發展的最強後盾。

江副院長最後預祝在座臺商聖誕佳節及新年愉快，「亞總」兩場活動在熱情溫馨熱絡交流的氣氛中圓滿結束。