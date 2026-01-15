江啟臣輾壓對手？楊瓊瓔：不容破壞團結

▲立法院副院長江啟臣與藍委楊瓊瓔爭當台中市長盧秀燕的接班人，近來積極在各公開場合亮相。（圖／台中市政府提供，2026.01.14）

[NOWnews今日新聞] 台中市長盧秀燕明年將卸任，立法院副院長江啟臣與藍委楊瓊瓔都爭取接棒，不過近日卻不斷有民調指出，支持度最高的是江啟臣。楊瓊瓔今（15）日不忍了發聲明表示，短時間內，連續出現多份數據落差極大的民調結果，內容呈現高度不一致，已引發基層與支持者的困惑與質疑。相關民調的發布時機與操作方式，也讓外界不免產生疑慮，是否有特定力量試圖藉由製造對立與誤導訊息，影響國民黨內部的團結與士氣，其動機值得社會進一步檢視。

廣告 廣告

楊瓊瓔說，自己一向尊重各界所公布的民調結果，但也必須提醒社會大眾，民調在不同時間點、不同問法與抽樣條件下，本就可能產生明顯差異。尤其，若非由黨中央規劃，或具備公信力的權威第三方機構所執行，其結果真實性有待考證，並不宜過度解讀。

楊瓊瓔說，這段時間她未公開對民調內容進行抨擊或質疑，是基於對黨內團結的珍惜與對同志的尊重，不希望因為個別民調的操作，讓有心人士從中作梗，更不願因此對同為黨內競爭對手的江啟臣造成任何傷害，「個人的榮辱與委屈，我可以忍耐；但若有人刻意傷害黨內團結，進而影響國民黨在台中的整體布局，甚至危及台中市民的長遠利益，這是我無法容忍的。」

楊瓊瓔重申，台中市長初選的方式與時程，仍須由黨中央統一規劃，她一定會本於黨紀與團隊精神，全力配合相關安排。她也再次強調，初選的目的不是製造對立，而是透過公正、公平、透明的機制，找出最能獲得市民認同、也最有能力帶領台中持續前進的最佳人選。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

美降關稅！換台積電再建5座半導體廠？江啟臣：不少產業早就陣亡

韓國瑜陪同發「馬上幸福」春聯 力讚江啟臣表現出色：台中人驕傲

2027年全面禁廚餘養豬！江啟臣赴雲林考察 盼打造台中永續旗艦城