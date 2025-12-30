江啟臣辦公室主任被爆濫用公務車！綠立院黨團：沒按照規定當然要檢討

記者楊士誼／台北報導

立法院副院長江啟臣的林姓主任，今（30）日遭踢爆濫用立院公務車，江啟臣則表示，「若有（違規）就檢討改進，而且要求同仁不能再犯，再犯就開除」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱回應，應該重視公務車駕駛休息時間等勞工權益，而此事顯然是使用者沒有按照規定，當然要加以檢討。

鏡週刊爆料，江啟臣的林姓主任在江的官邸宴客後，要公務車司機深夜加班送其返家，清晨跨縣市專程接送，甚至採買、送她到指定地點。知情人士控訴，林姓主任欺壓司機與工友，已引發不滿。江啟臣上午受訪則表示，「這部分我已經請總務處了解使用上是否違反規定，若有就檢討改進，而且要求同仁不能再犯，再犯就開除」。立法院總務處也回應，依據《立法院公務車輛使用要點》，委員正式活動、各委員會及專案活動、委員往返各機構接洽公務、支援婚喪喜慶、及其他使用等情形，皆可調派公務車輛。在委員依規定用車下，並未規範其他乘客與委員上車之先後順序。

鍾佳濱上午在立院受訪表示，公務車的使用前提「就是公務」，江啟臣身為副院長，用量可能會比一般立委更多也不一定，但無論如何還是有相關規範。他指出，不論檢討與否，應該重視的是公務車駕駛要有充足的休息時間，尤其是立委使用公務車時，也不能讓駕駛過度操勞，態度上也要互相尊重。

鍾佳濱說，立法院內不管什麼角色都需要他人的支援，公務車的重點是合乎規範使用，這樣的規範也能保障公務車駕駛的勞工權益，而公務車使用規定的確限制立委本人，或是支應立委配偶、直系親屬的喜慶使用，沒看到可以由立委本人以外的助理或辦公室主任使用，這顯然是使用者沒有按照規定，當然要加以檢討。

