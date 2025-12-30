江啟臣辦公室主任遭爆濫用公務車！立院總務處：未規範其他乘客上車順序

記者詹宜庭／台北報導

立法院副院長江啟臣日前宣布參選台中市長，今（30日）遭週刊爆料其辦公室林姓主任濫用立法院公務車。江啟臣上午受訪表示，「這部分我已經請總務處了解使用上是否違反規定，若有就檢討改進，而且要求同仁不能再犯，再犯就開除」，而立法院總務處則回應，在委員依規定用車下，並未規範其他乘客與委員上車之先後順序。

根據鏡週刊報導，林姓主任在江啟臣官邸宴客後要求司機深夜加班送其返家，清晨跨縣市專程接送，甚至採買、送她到指定地點，把首長車當私家車。有知情人士控訴，林姓主任利用權勢欺壓司機與工友，濫用特權的行徑已引發不滿。

針對風波，江啟臣上午受訪表示，「這部分我已經請總務處了解使用上是否違反規定，若有就檢討改進，而且要求同仁不能再犯，再犯就開除」。而立法院總務處則回應，依據《立法院公務車輛使用要點》，委員正式活動、各委員會及專案活動、委員往返各機構接洽公務、支援婚喪喜慶、及其他使用等情形，皆可調派公務車輛。在委員依規定用車下，並未規範其他乘客與委員上車之先後順序。

