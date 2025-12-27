江啟臣辦理棒球體驗日 一啟來打球吧

江啟臣邀請北台中家扶中心的孩子們走進球場，透過棒球這項結合力量、合作與毅力的運動，體驗運動的樂趣。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台灣新世代關懷協會舉辦《家扶孩子勇敢揮棒—歲末棒球體驗日》，二十七日邀請北台中家扶中心的孩子們走進球場，透過棒球這項結合力量、合作與毅力的運動，體驗運動的樂趣。

活動開始，孩子們還略顯靦腆、生疏，教練與助教耐心引導，從基本的握棒、揮棒、跑壘到接球練習，孩子們逐漸投入其中。

一次次成功擊球與全力衝向壘包，孩子們的笑容越來越燦爛，歡呼聲響起。活動進入後段，許多孩子已「玩開了」，時間接近尾聲，意猶未盡、流連忘返，直說「還想再打一次」、「下次還要來」。

立法院副院長江啟臣同時也是台灣新世代關懷協會創會理事長，到場為孩子們加油打氣。

江啟臣說，棒球是台灣的國球，不分年齡、性別或背景，每個人都能參與其中。此次活動邀請「大學長」高國慶教練指導，孩子們學習正規的棒球基礎，從運動中感受到被鼓勵、被看見的力量，球場上找到屬於自己的舞台與成就感。

台灣新世代關懷協會理事長江文國表示，協會去年與聲暉協會合作推動運動體驗活動，今年將資源與陪伴帶到北台中家扶中心，更多孩子有機會接觸棒球、愛上運動，學會團隊合作與堅持到底的精神。

北台中家扶中心長期在台中地區照顧超過一千戶家庭、兩千多位孩子，提供寄養家庭等多元服務。

中心主任彭麗真指出，「家有愛、幸扶常在」是家扶始終不變的信念。孩子們在成長過程中需要的不只是物質資源，更需要被陪伴、被肯定。

台灣新世代關懷協會祕書長涂力旋說明，棒球是一項高挫折的運動，失誤與失敗在所難免，正因如此，教會孩子們如何面對挫折、重新站起來。