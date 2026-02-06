江啟臣遭何欣純嗆聲 要立院在野不要杯葛台美關稅 楊瓊瓔跳出護弟

藍委楊瓊瓔6日赴沙鹿區北勢里市民活動中心開工動土典禮。（温予菱攝）

藍營台中市長參選人遲遲未定，國民黨主席鄭麗文日前稱，近日應該會有具體共識。對此，有意爭取黨內提名的藍委楊瓊瓔6日受訪表示，我們一起加油，就靜待中央；至於綠委何欣純嗆聲，立法院副院長江啟臣偕同AIT處長谷立言參訪產業之餘，要趕快回去跟國民黨團和民眾黨團說，不要杯葛台美關稅協議。楊瓊瓔聞此震驚數秒，直言大家都在為產業不要政治化，產業需要的是實務。

楊瓊瓔今赴沙鹿區北勢里市民活動中心開工動土典禮，會前被問及鄭麗文稱，近日回有具體共識、二次協商進展、有條件的全民調為何等相關題目，僅數度稱靜待中央，謝謝。不過面對近日有無跟江啟臣碰面，楊正面肯定回應，直言我們都很好。

廣告 廣告

對於江啟臣今邀請AIT處長谷立言到訪台中市，楊說，她覺得最近產業都很辛苦，只要對我們產業有幫助的，我們都給予肯定跟歡迎。

此外，何欣純今早受訪肯定完江啟臣在邀請谷立言參訪台中產業，隨即嗆聲江更應該知道台中產業最想要的是台美關稅協議快點過，要江趕快回去跟國民黨團和民眾黨團說，不要杯葛、不要拖延，關稅協議進立法院時，盡速來審議。

楊瓊瓔聽聞震驚數秒，直言大家都在為產業不要政治化，產業需要的是實務，也提及立法院尚未收到任何文件，也希望（政院）能趕快送到立法院，大家一起為產業加油。

【看原文連結】