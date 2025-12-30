江啟臣遭控副院長座車淪主任私人小黃 當事人稱烏龍爆料

江啟臣遭爆副院長座車淪助理私人小黃，林姓主任稱烏龍爆料。資料照 李政龍攝



立法院副院長江啟臣遭爆座車淪為辦公室林姓主任「私人小黃」，對此，林姓主任今早接受《三立新聞網》訪問時表示，「立法院已經有回應了，我只能說很多都是烏龍爆料，不好意思。」

《鏡周刊》報導，江啟臣14日正式宣布參選台中市長，隨後緊鑼密鼓展開相關拜會行程。本刊接獲爆料，江啟臣辦公室林姓主任長期濫用副院長專屬「首長專車」，不僅在官邸宴客後要求司機深夜加班送其返家，清晨跨縣市專程接送，甚至採買、送她到指定地點，連江宴客前都要求司機載伴手禮，差遣公務車司機形同把首長車當私家車，知情人士控訴，林姓主任利用權勢欺壓司機與工友，濫用特權的行徑已引發不滿。

江啟臣回應周刊表示，自己對此狀況並不知情，通常他都只是跟公務車說幾點來接，「有時候應該是在辦公室跟官邸之間才會用到，大部分我都在車上」。

