江啟臣邀谷立言參訪台中精機 何欣純贊同：台中要國際化

綠委何欣純（右二）6日至沙鹿市場拜年發送春聯。（温予菱攝）

台中要邁向國際化，立法院副院長江啟臣6日邀請AIT處長谷立言到訪台中市，引起地方熱議，其中谷立言近期頻頻赴台中，也引起地方討論台中市長盧秀燕3月訪美傳聞。對此，民進黨台中市長參選人何欣純受訪表示贊同，因為台中要國際化，不過隨即提出台美關稅協議在立法院卡關問題，呼籲江趕快與國民黨團和民眾黨團溝通不要杯葛，大家盡速坐下來來審議。

何欣純今至沙鹿市場拜年發送春聯，與會在地市議員王立任、楊典忠、有意爭取綠營台中第二選區市議員提名的陳怡潔，會前被問及江啟臣今偕谷立言參訪台中精機有何看法，何說，能讓谷立言大使代表參觀台中，她也覺得都很好，因為台中要國際化。

不過話鋒一轉，何欣純表示，想問江啟臣一句話，要帶谷立言來看台中產業，就必須知道台中產業最想要的是國會趕快通過整個台美談判協議，強調這個協議重點於立法院，江啟臣身為副院長又是國民黨籍，她想台中產業最需要的是江趕快回黨團，並要求國民黨團立刻支持台美協議。

何欣純呼籲，在這個會期台美協議要進立法院時，國民黨團和民眾黨團都要支持、同意，讓台美談判結果趕快落實，才能讓產業安心，不然在野黨一直杯葛、不通過，甚至拖延台美談判協議的話，對台中產業、全台傳統產業來說，都是一場災難。

何欣純直言，產業界現在最想要的是江啟臣，你的國民黨團及民眾黨團不要杯葛、不要拖延，盡速來審議，大家坐下來談，讓台美協議趕快通過，產業才會安心，台灣的經濟才會愈來愈好。

至於谷立言今再次到訪台中，會覺得跟外傳台中市長盧秀燕3月訪美行程有關嗎，其中江啟臣又扮演什麼角色，何欣純稱，這她不曉得無法回應，謝謝。

