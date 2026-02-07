江啟臣邀谷立言參訪 何欣純籲更應支持台美關稅協議

（中央社記者蘇木春台中7日電）立法院副院長江啟臣昨天邀美國在台協會處長谷立言到台中參訪座談。參選台中市長的民進黨立委何欣純今天表示，不如要求國民黨團支持台美關稅協議儘速通過，才是真的對產業發展好。

江啟臣昨天邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene），前往位於台中市南屯區的台中精機公司參訪產線，接著出席台灣智慧自動化與機器人協會等單位舉辦的座談會，共同與工研院、中部3大公會（機械、工具機、木工機械）理事長及代表交流。

廣告 廣告

何欣純今天接受媒體聯訪時表示，江啟臣不如回去要求國民黨黨團，在立法院能夠支持讓台美關稅協議儘速通過，唯有這樣才是真的對產業，對台中的發展好。

何欣純說，若光是參訪辦座談，屆時在立法院在野黨團拖延拒審，江啟臣辦的參訪與座談就沒有意義，就只是一場政治表演、空談，呼籲他盡快回去好好溝通，希望這個會期審議台美關稅協議時，能夠不分黨派一致支持趕快通過，對台灣經濟才是好的。

媒體提問國民黨台中市長提名爭議看法，何欣純表示，每個政黨都有自己提名的程序與時程，她尊重與祝福，對於民調部分則是交由市民決定。（編輯：張銘坤）1150207