江啟臣邀醫界辦論壇擘劃施政藍圖 盧秀燕子弟兵出席做後盾

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

立法院副院長江啟臣近日密集與產業界、國際學研機構交流，7日邀集台中市各大醫療、醫護及醫事協會代表，舉行「台中健康旗艦城」焦點論壇，透過第一線醫事人員的實務經驗與專業建言，深入探討城市健康治理的未來方向。江啟臣表示，健康不僅是醫療體系的課題，更是城市發展與市民幸福感的核心，期盼藉由持續交流，將各界意見轉化為未來的政策與施政藍圖。

江啟臣指出，市民最關切、也最憂慮的公共議題，已從過往的治水與經濟，轉為健康與照護相關問題，反映出高齡化、少子化對城市治理帶來的深層挑戰。他強調，台中應成為具有代表性的「旗艦城市」，在6都之中走出自己的定位，成為兼具生活品質、產業動能與市民安心感的標竿城市。

「安養樂活、安穩宜居、安居樂業是推動旗艦城市的重要基礎。」江啟臣認為，城市治理的最終目標，是讓市民感到安全、安定與安心，而健康政策正是支撐這3大目標的關鍵。未來「台中健康旗艦城」將結合醫療量能、公共政策與城市治理，打造全齡照護、預防醫學與健康安養並進的城市模式。

江啟臣補充，台中擁有全台最完整的製造業聚落，將智慧製造、AI應用在醫療科技，不只促進產業轉型，也可提升照護品質。他認為，政府應加速推動智慧治理與健康照護創新，讓台中不僅是幸福城市，更成為具備國際競爭力的「健康旗艦城」。

台中市長盧秀燕子弟兵、立委廖偉翔昨晚特別出席座談會，指出自上任後就在立法院社會福利及衛生環境委員會服務，長期持續與醫療界保持密切互動，深刻理解第一線醫事人員在健保制度、人力短缺與成本壓力下所面臨的困境。他強調，立法院應作為醫療界最堅實的後盾，才能守護全民的健康。

廖偉翔指出，長照3.0攸關高齡社會的永續發展，民生政策不應成為政治角力的工具，呼籲行政部門應回歸依法行政、尊重專業，讓已通過的法案與預算真正落實，確保醫療與照護體系穩定運作，才能讓市民安心。

