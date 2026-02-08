江啟臣開撕黨中央！黃揚明嘆2026「國民黨真的沒救了」：為何連台中都能搞成這樣？

立法院副院長江啟臣6日在臉書發布嚴正聲明，指控國民黨中央透露初選民調時間，明顯違背當初雙方簽署的協議事項，且黨中央更未向他本人確認過，當然就沒有「雙方同意」，更無所謂共識。對此，資深媒體人黃揚明於《中天新聞》節目警告，這種不信任感一旦擴大，年底地方選舉「國民黨真的沒救了」。

黃揚明表示，原定協議之所以不公布執行民意調查時間、機構等相關事項，是為了避免真實民意受到操弄，因為初選期間，民調容易形成極端值。以民進黨高雄市長初選為例，同樣由山水民意研究公司執行，約半個月前，綠委賴瑞隆民調贏藍委柯志恩30幾個百分點，但在12月同樣委託山水做的民調，賴瑞隆只贏柯志恩19.8幾個百分點，一旦民意調查期間公開，便會形成動員。

黃揚明指出，當國民黨在台中初選所進行的民意調查日期公布，便會讓民進黨有操作的空間，台中沒有必要搞成這樣，既然雙方都簽了協議，就應該好好地往前走。江啟臣不只是立法院副院長，更是國民黨前主席，「前主席簽的協議會被黨中央搞，你覺得這個黨還能信任嗎？」

黃揚明續指，江啟臣是個溫和的人，但最近不只是初選問題，更在AIT（美國在台協會）定位上跟黨中央對槓，表示AIT處長谷立言屬於大使等級，就是代表美國。從這點來看，國民黨內部親中、親美矛盾已經開始，如果黨中央是因為此矛盾而對江啟臣「衝康」，年底地方大選國民黨將全盤靜默，再惡搞下去，可能連江啟臣都會倒。

黃揚明直言，為什麼國民黨連台中市都可以搞成這樣？「如果國民黨確定要走這條路線的話，那就祝福總統賴清德，今年國民黨主席鄭麗文就會下台了，因為如果連台中都輸了，鄭麗文還有留在黨中央的條件嗎？」

黃揚明說，很多人都開始懷念起了前主席朱立倫，2022年朱立倫處理桃園初選問題時，面對黨副秘書長羅智強與議長邱奕勝均有意參選，朱立倫讓前行政院院長張善政空降，雖然此舉在當時造成黨內紛亂，但現在張善政成為了黨執政的「模範生」，把前市長鄭文燦勢力全面拔除，立委全變國民黨人，民進黨現在連市長參選人都提不出來。

黃揚明表示，但現在國民黨如果可以溝通的、已經簽好的協議，黨中央都可以透露出對某人的「衝康」，這種不信任感一旦擴大，年底地方選舉國民黨真的沒救了。「鄭麗文不要急著去對岸，而是在農曆年節之前，先把黨內事務搞定吧」，中央協調小組、提名小組應該趕快與已經出現狀況的縣市好好溝通，重新檢視出現誤會的協議，收回已經公布的日期。

黃揚明勸說國民黨，儘管各縣市狀況不同，不一而論，但也不要搞到遍地烽火，各縣市能夠整合就趕快整合，否則契機一旦過去，就會讓民進黨見縫插針、看笑話，並可能使中間選民對國民黨觀感越來越差，導致年底贏面越來越低。







