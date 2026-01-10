中部中心 / 中部綜合報導

農曆春節腳步接近，政治人開始發送春聯，立院副院長江啟臣找來院長韓國瑜發送聯名款的春聯，向選民拜早年，選在大甲鎮瀾宮發送，董事長顏清標和立委顏寬恒都出席，也像是在幫要選市長的江啟臣助攻。立委王義川則陪同台中北屯資深議員曾朝榮的兒子，準備接棒參選議員的曾咨耀，前進北屯市場發春聯，人氣也很旺。





江啟臣韓國瑜合體拜早年 王義川陪議員參選人發春聯

江啟臣合體韓國瑜在大甲鎮瀾宮發送 馬上幸福春聯。（圖／民視新聞）





大甲鎮瀾宮前廣場滿滿信眾排隊，領取立法院正副院長韓國瑜和江啟臣發送的新春春聯，馬上幸福春聯，這是江啟臣及韓國瑜的聯名款，選在鎮瀾宮發放，董事長顏清標及立委顏寬恒都來了，這陣仗一字排開，像極江啟臣的造勢大會，畢竟姊弟誰要選台中，人選尚未出爐

江啟臣韓國瑜合體拜早年 王義川陪議員參選人發春聯

立委王義川陪著 台中議員參選人曾咨耀 前進北屯市場發春聯。（圖／民視新聞）





鏡頭轉到，台中市北屯區，立委王義川也來了，陪著在地資深議員曾朝榮的兒子曾咨耀，前進北屯市場，發送的春聯，寫著馬耀榮騰，曾咨耀是政二代，是資深議員曾朝榮兒子，準備接棒參選議員。王義川人氣高，他說現階段持續耕耘大桃園，同時他也曾當過台中市交通局局長，對台中市政也相當熟悉，強調，台中市選戰他不會缺席，將全力協助何欣純，打選戰。





