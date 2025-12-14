江啟臣首度鬆口 表態爭取藍營台中市長提名

立法院副院長江啟臣14日赴豐原車站參加「2025一啟耶誕ＹＡ 耶誕音樂會」，首日鬆口表態，將「全力爭取黨內提名，設法實踐對整個大台中的願景」。（温予菱攝）

明年縣市首長選舉倒數不到一年，藍營台中市長候選人呼聲最高的立法院副院長江啟臣近日掛上新年看板，祝賀市民馬年「駿馬啟新程，躍進旗艦城」，被外界視為市長選舉起手勢。對此，江啟臣14日受訪，首日鬆口表態，將爭取黨內提名，強調身為黨員將「全力爭取黨內提名，設法實踐對整個大台中的願景」。

江啟臣今赴豐原車站參加「2025一啟耶誕ＹＡ 耶誕音樂會」，被問及新年看板「駿馬啟新程，躍進旗艦城」，是否代表為市長選舉起手勢，江回應，新年快樂，歲末年終是祝福跟感恩的時節，所以他掛上看板，一方面是要祝福市民新年快樂，謝謝大家一路以來對他的支持與愛護，故今年也特別選上對他別具意義的標題。

江啟臣說明，明年是馬年，所以「駿馬啟新程，躍進旗艦城」，這十字是他送給所有市民的祝福，也是自己對於台中市的願景，相信這也是很多民眾所期待的未來大台中，也提及過去在台中市長盧秀燕的努力下，其實台中已經是幸福城，在六都當中很多幸福指數評比都是第一名，可謂實質的幸福城。

江啟臣說，希望台中市明年能夠駿馬奔騰，展現氣勢繼續向前衝，奔向一個旗艦城，並「許我們自己作為台灣的旗艦城，成為台灣門面，亞洲新核心，世界新都心」，他覺得這是所以有台中人的期望，也是他們的光榮跟驕傲。

江啟臣表示，台中做為一座城市，不只是很多人的家鄉和故鄉，也是他江啟臣的故鄉，自己在這邊出生、長大，14年前能有機會回鄉服務，真的非常感謝一路以來栽培、鼓勵的鄉親，市民對他的期許，自己責無旁貸，必須要對這座城市的發展提出願景，提出實際上可以做的政策與行動，所以此時此刻於就是他對台中承諾的重要時刻，台中就是他的家，自己語台中相伴長大，但他們更希望未來的台中市，可以在世界是一座閃耀城市，故提出旗艦城願景。

江啟臣提及，這段時間很多人都在講2026選舉，自己也看見民眾對他的期待，相信我不會讓他們失望、會全力以赴的繼續努力，也坦言作為一個民意代表，能夠一路走到現在，沒有大家的鼓勵，是很難可以站在這裡，所以「面對未來，我會全力以赴，該爭取的，我一定會全力來爭取」。

江啟臣也說，對市民來講，他必須用具體行動來展現實踐台中願景，對內而言，「身為黨員，當然一定會全力爭取黨內提名，設法實踐對整個大台中的願景」，這也是很多市民的期待，就讓大家一起來實現，從幸福城奔向旗艦城。

