江啟臣：台美關稅協議月中簽定 立法院會盡速批准

立法院副院長江啟臣表示，台美關稅協議將於本月中旬簽定，之後立法院會盡速批准。（圖片來源／台中市政府）

立法院副院長江啟臣今（6）日表示，他經與美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言確認後，台美關稅協議應將於本月中旬簽定，之後立法院會盡速批准。

台灣AI機器人產業大聯盟、智動協會（TAIROA）及中部三大公會共同舉辦「中部AI機器人產業發展交流座談會」。包括台中市長盧秀燕、江啟臣、谷立言、工研院副院長胡竹生等產官學人士參與。

江啟臣表示，待台美關稅協議簽定後，立法院會盡速通過，讓產業有穩定的發展方向，同樣也可以台中產業找到包括AI在內，下一個世代的發展利基。

總預算、軍購條例卡關，解鈴還須繫鈴人

美國有參議員對台灣在野黨削減國防預算感到失望，以及總預算案和軍事特別條例卡關一事，江啟臣表示，立法院本身就是依權責執行預算審查，這部分不只國防預算、總預算，目前都遇到困難與障礙。

台中市長盧秀燕表示，台中致力轉型為「AI機器人之都」，市長更呼籲中央加碼投資，串連中南部形成「科技中南半島」。（圖片來源／台中市政府）

「解鈴還須繫鈴人。」江啟臣強調，希望朝野各政黨能好好坐下來談，讓目前預算審查僵局趕快得到化解。

江啟臣說，先前與谷立言聊到台中的製造業，尤其美國推動再工業化，希望未來AI與機器人產業，台美可以在產業鏈上發揮互補的優勢。

他相信，這對台灣產業與美國AI方面發展，可以發揮最大的優勢與效益，對未來台中的產業發展絕對有幫助。

盧秀燕：轉型為AI機器人之都，串連「科技中南半島」

盧秀燕則表示，台中憑藉精密機械聚落、豐沛人才紅利、多元驗證場域及國際會展中心四大優勢，已成為全球供應鏈核心，並藉由與國際及產學界深度合作，台中正主動創造未來，致力轉型為「AI機器人之都」。

盧秀燕更呼籲，中央加碼投資，串連中南部形成「科技中南半島」，以數位力強化城市競爭力，領航台灣科技飛向世界。

谷立言在參訪後接受媒體聯訪時表示，台灣與美國已經邁向黃金時代，去年台灣變成美國第4大貿易夥伴，投資方面，美國也是台灣最大的投資來源。谷立言提到，現在很多雙方合作僅集中在半導體或AI產業，認為有更多機會可以把美國與台灣互補的經濟結合，不只實體AI產業，也幫助美國達到總統川普的再工業化目標。

