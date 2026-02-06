江啟臣：台美關稅協議盼2月中簽署 立院應可速批准

（中央社記者蘇木春台中5日電）立法院副院長江啟臣今天表示，他今天向美國在台協會處長谷立言確認，台美關稅應在2月中希望可以簽訂，立院應該可以盡速批准，讓產業有穩定的方向。

江啟臣今天邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene），前往位於台中市南屯區的台中精機公司參訪產線，接著出席台灣智慧自動化與機器人協會等單位舉辦的座談會，共同與工研院、中部3大公會（機械、工具機、木工機械）理事長及代表交流。

江啟臣會中接受媒體聯訪時表示，台美關稅談判雖然底定，但還沒簽訂，他上午與谷立言再度確認，應在2月中希望可以簽訂，立院應該可以盡速批准，讓產業有穩定的方向。

江啟臣說，對台中來說，要找到下一個世代產業發展的利基，美國在AI軟體發展快速，從生成AI到實體AI，需要軀幹，實體AI就是台中的強項，包括機械、工具機、零組件、光學、航太等產業，有助於機器人產業發展，希望未來打造台中AI機器人智慧園區，在下一個世代產業，台中成為機器人產業的心臟。

對於美國在台協會近日多次造訪台中，市長盧秀燕表示，長期以來台中跟美國的關係就非常良好，互動很密切要把餅做大，希望國家、台中能夠更繁榮、安全，市民能夠有更好的產業，這是雙方之所以會互動密切，很重要的原因。

參選台中市長的民主進步黨籍立委何欣純今天接受媒體聯訪時表示，能夠讓谷立言到台中參訪她認為很好，因為台中需要國際化，但產業需要國會盡快通過台美談判協議，若在野黨杯葛拖延台美談判協議，對產業界都是一場災難，盡速審議讓台美協議通過，台灣的產業經濟才會越來越好。（編輯：林恕暉）1150206