江啟臣：已簽署同意黨中央的提名協議

江啟臣說，願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給臺中。（圖：江啟臣臉書）

國民黨臺中市長選舉提名人選仍在協調中，立法院副院長江啟臣在臉書發文表示，黨中央已將協議方案傳給雙方。江啟臣公開宣布，已簽署同意黨中央的協議事項。他說，願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給臺中。

江啟臣是在2月1日晚間發文，他在文中表示：盧秀燕市長呼籲1月底前決定人選確定已經不可能。每天勤走地方，面對基層不斷詢問、不停勸進，我感受到大家的焦慮與不安、溢於言表的不耐與不滿，我只能微笑以對、盡力安撫。

過去我已多次公開表達尊重黨中央，只盼儘快儘早確定人選，去年12月中黨部啟動協調日期徵詢，到今年1月16日總算有第一次協調，但很遺憾最後破局，之後，盧市長也再次表達希望提名不要超過2月19日。我們的共同目標都是希望讓支持者安心、團結所有人。希望黨內民主競爭是團結的起點，不是對立、而是接力。

雖然尚未收到第二次的協調日期通知，但黨中央已將協議方案傳給雙方。其內容雖然不能如盧市長建議的2月19日前完成提名，也與我期待的越快越好有很大落差，但我一定落實我尊重黨中央的承諾。

江啟臣最後說，臺中，不該被焦慮綁架，國民黨，不該被等待拖慢，我們一起努力，讓不確定結束，讓團結開始，讓臺中，昂首啟程。（張文祿報導）