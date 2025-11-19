江啟臣：巴拉圭是南美最堅定友邦 兩國像家人零距離

（中央社記者郭建伸台北19日電）立法院副院長江啟臣率跨黨派立委代表團訪問巴拉圭，他表示，巴拉圭是台灣在南美洲最堅定的友邦，雖然兩國地理相距遙遠，但因共享自由、民主、人權與法治等普世價值，彼此感覺像家人幾乎零距離。

立法院今天透過新聞稿指出，江啟臣率立法院跨黨派代表團前往美國及巴拉圭拓展國會外交，18日中午抵達巴拉圭後，隨即前往巴拉圭眾議院拜會眾議長拉托雷（Raúl Latorre，另譯：拉多雷）。

拜會過程中，江啟臣除轉達立法院長韓國瑜問候，也感謝拉多雷百忙中撥冗接見。江啟臣指出，巴拉圭是台灣在南美洲最堅定的友邦，雖然兩國地理相距遙遠，但因共享自由、民主、人權與法治等普世價值，彼此感覺像家人幾乎「零距離」。

拉多雷則回應，能接待江啟臣及立法院跨黨派代表團非常感動，並以家人比喻台巴關係，強調今日如同見到遠方的家人，令他無比欣慰。

江啟臣也特別感謝拉多雷多次在國際場合為台灣仗義發聲，並提到拉多雷於10月率團訪台期間，立法院特別選用巴拉圭優質牛肉製作台式牛肉麵款待。江啟臣以牛肉麵比喻台巴關係，表示必需有巴拉圭的牛肉，搭配台灣的湯頭醬料及火候，才能燉煮出獨一無二的世界美味，象徵台巴合作緊密無間，他期盼未來在教育、科技、醫療等領域的交流也能持續深化。

隨後，立法院跨黨派代表團與眾議院台巴友好委員會主席葛馬拉（Rodrigo Gamarra）等超過15餘位議員座談。江啟臣強調，本次訪問團成員來自跨黨派，展現巴拉圭是台灣跨黨派的共識與友誼所在，透過此次交流訪問，期盼能進一步深化兩國國會間的合作與情誼。

當天晚間，拉多雷伉儷在官邸庭院設宴款待江啟臣一行，江啟臣感謝拉多雷伉儷的盛情，強調今晚不只是美食的饗宴，更是友誼的深化，並舉杯祝福兩國國運昌隆、邦誼歷久彌新。晚宴歷時約3小時，雙方國會議員延續交流與對話，在溫馨熱絡的氛圍中，結束訪問行程。（編輯：張若瑤）1141119