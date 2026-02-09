江啟臣、徐欣瑩質疑提名方式 鄭麗文：不能比到一半才說遊戲規則要改

國民黨主席鄭麗文今天（9日）針對台中市長提名機制提出看法，並直言「不能比到一半才說遊戲規則要改」。（資料照片／王侑聖攝）





國民黨多個縣市長提名浮上檯面，黨內競逐與紛擾也隨之升溫。新竹縣傳出立委徐欣瑩與副縣長陳見賢角力，台中市則出現立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的「姊弟之爭」。對此，國民黨主席鄭麗文今天（9日）受訪時直言，黨內不應對中央施加不必要的壓力或指責，這不僅無助選情，也不會改變既有提名機制。她強調，有意參選者應先熟悉黨內遊戲規則，避免因誤解制度而引發情緒反應，反而影響自身權益。

初選「七三比」行之有年 連勝文、徐巧芯均採用

鄭麗文在直播節目《歷史易起SHOW》專訪中進一步說明，這次台中市長提名原則上不會走向初選，除非協商確定破局，才會自動啟動初選機制；而新竹縣長提名目前正是如此進度。她指出，當初協商階段，立委徐欣瑩堅持協商破局，依規定便直接進入初選程序，並採行行之有年的「七三比」制度。

鄭麗文強調，這套規則從連勝文參選台北市長，到徐巧芯與費鴻泰的立委提名競爭，皆一體適用，且明載於黨內規範。規則並非不能調整，但必須透過正常、合法的程序處理，絕不可能在競逐過程中途臨時更改，「不能比到一半才說遊戲規則要改」。

鄭麗文強調，所有提名的細節與程序，皆依照國民黨既有提名辦法辦理，不會因人設事，也不可能為特定對象量身打造，相關規範早已考量各種情況，多年來、歷經多次選舉皆循同一套制度運作，並不存在所謂突如其來或令人費解的規定。她也呼籲，有意參選的黨內同志若仍有疑慮，應先充分了解黨內的遊戲規則，避免因不熟悉制度而產生不必要的情緒反應，甚至因誤解規則而影響自身權益。

台中不偏袒特定人選 鄭麗文：我不是太上皇

針對台中市長選情引發藍營內部焦慮與內耗，鄭麗文表示，楊瓊瓔是資深立委、政治歷練完整，江啟臣則是現任立法院副院長，表現優秀、備受期待；然而，外界希望主席直接點名、偏袒特定人選，但她必須依制度行事，「我不是太上皇，不可能指定任何人」，未來也不會指定總統候選人。她反問，連縣市長層級的考驗都無法通過，還要怎麼選總統？況且選戰本就有變數，短時間內民調翻轉也是考驗之一，「凡事按照步驟走，不可能有比協商更快的方式了」。

鄭麗文認為，國民黨目前在提名作業上態度積極、程序公平，絕不存在刻意拖延或延宕的情況，自去年11月1日接任黨主席以來，相關作業推進速度已相當迅速，甚至形容為「粉紅超跑」等級。

對於有網友在直播中斗內留言，稱讚朱立倫當年拋開制度、徵召張善政以平息黨內雜音並成功勝選「很有魄力」，鄭麗文當場直言反對。她強調，那並不叫魄力，真正的魄力是堅持公平、公正的制度，而不是任由個人意志凌駕規則之上，任何形式的施壓都不會改變制度。鄭麗文更直言，魄力不是「想怎樣就怎樣」，並反諷表示，「賴清德總統就是這樣啊，那可太有魄力了」，但這樣的作風並非國民黨所期待的方向，也不是她所認同的「魄力」。 （責任編輯：殷偵維）

