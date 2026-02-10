江啟臣、徐欣瑩黨內初選有怨言 鄭麗文態度強硬：給黨壓力不會助選情

國民黨2026大選在台中市與新竹縣提名都陷入僵局，讓有意參選人有怨言，黨主席鄭麗文昨（9）天接受專訪時卻說，「不需要給黨中央不必要的壓力，不會有助於你的選情」；反觀新北出現新進展，台北市副市長李四川今（10）天證實，明天應該可以與輝達完成簽約，之後就會說明後續動向。

投入新北選戰？李四川：輝達簽約後說明動向

北市府今天召開過年前最後一場市政會議，李四川宣布，將和輝達完成簽約，輝達海外總部落腳北士科終於達成，是否也代表「川伯」將功成身退，轉身投入新北市長選戰？

對此李四川回應，所有的合約大概都已經送到美國輝達，明天應該可以簽約，「輝達簽約完了以後，我會告訴大家我的決定」，答案相當耐人尋味。

只是有新北議員參選人已經等不及，早早掛上看板，直呼「新北就愛李四川」。而黨部規畫農曆年前確定人選，雖然李四川和劉和然還沒正式碰面，不過李四川日前現身板橋里長餐敘，與新北市長侯友宜同桌，兩人還不停咬耳朵，他表示有跟侯友宜請教市政的部分，政績值得他學習。

台中、新竹提名卡關！提名規則不會改 鄭麗文：我不是太上皇

新北將進入協調階段，反觀台中市、新竹縣瀰漫濃濃火藥味，江啟臣不滿黨中央曝光提名民調時間，徐欣瑩則認為「七分民調、三分黨員投票」的初選，偏袒新竹縣副縣長陳見賢，兩人更是殺紅眼。

國民黨主席鄭麗文直言，「我不是太上皇、我不會指定任何人，公開的遊戲規則就是要按部就班，過度的反應，甚至於給黨中央不必要的壓力，不會有助於你的選情」，態度強硬強調遊戲規則不會改，藍營2026黨內提名僵局難解，就怕還沒出線已經兩敗俱傷。

