江啟臣、楊瓊瓔出席記者會 盧秀燕：新市長可能就是在場的人

要參選台中市長的江啟臣(右)與楊瓊瓔(左)各站在市長盧秀燕左右邊。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕今天下午舉辦就職7週年記者會，參選台中市長的立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔都到場，不但被安排坐在一起，盧秀燕致詞時還說，明年此時是新任市長的就職，「新市長可能就是在場的人」。

盧秀燕就職7週年記者會，多名市議員到場，參選市長的江啟臣、楊瓊瓔也出席，兩人並肩而坐。

盧秀燕說，她的任期只剩下一年，明年此時是新市長的就職記者會，而新市長可能就是在場的人，還特別再介紹江啟臣、楊瓊瓔兩人，現場一片掌聲。

眾人會與盧秀燕合照，江啟臣、楊瓊瓔還站在盧秀的兩側，彰顯自己是接班人。

江啟臣、楊瓊瓔出席記者會，盧秀燕致詞時說，未來的新台中市長可能就在現場。(記者廖耀東攝)

