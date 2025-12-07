江啟臣、楊瓊瓔出席黨慶沒交集 盧秀燕、鄭麗文:黨有機制會提最強人選

立法院副院長江啟臣(右二)與立委楊瓊瓔(左三)兩人都出席國民黨的黨慶活動。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨台中市長有立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔兩人要參選，對此，中市長盧秀燕表示，國民黨一定依照機制產生最好的候選人，請大家拭目以待；黨主席鄭麗文則表示，「手心手背都是肉」，國民黨一定會圓滿的幫台中市民提名最強、最優秀的市長候選人。

江啟臣及楊瓊瓔今天都有出席國民黨在台中市黨慶活動，但兩人無交集，且相當低調，江啟臣則不受訪，楊瓊瓔面對媒體詢問，只說「生日快樂」，至於中市黨部是否已有協調及初選的辦法，楊瓊瓔則是表示，沒有那麼快。

國民黨今天在台中市中央公園舉行131週年的黨慶，國民黨黨內基層正面臨有兩個中市長參選人的憂慮；盧秀燕今天參加黨慶受訪時表示，國民黨是百年政黨，也是民主的政黨，有公平黨內選舉機制，一定依照機制產生最好的候選人，請大家拭目以待。

鄭麗文則表示，手心手背都是肉，不管是江啟臣及楊瓊瓔都曾經是她的戰友，都是好同事，也都非常優秀的立委。

鄭麗文指出，兩人都對台中市長期的奉獻跟付出有目共睹，她相信國民黨黨一定做好相關協調溝通工作，一定會圓滿的幫台中市民提最強、最優秀的候選人。

