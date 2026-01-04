江啟臣、楊瓊瓔勤跑地方 爭取國民黨台中市長提名

（中央社記者蘇木春台中4日電）2026台中市長選舉，國民黨籍立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔爭取黨內提名。2人把握今天假日，在地方勤跑活動與民眾互動，希望獲得黨中央提名參選及民眾支持。

江啟臣今天在國民黨籍立委羅廷瑋與地方民意代表等人陪同下，前往北屯區大坑風景區爬山，與健行的民眾打招呼；楊瓊瓔則前往大里、霧峰、太平區，參與社區農事活動，並到傳統市場與民眾互動，展現親和力。

江啟臣表示，未來將持續推廣步道觀光，期盼透過低碳旅遊、綠色經濟，行銷台中市獨一無二的多元分級親子休閒挑戰步道，打造「旗艦級山林步道聚落」。

對於外傳國民黨中央預計16日將協調市長人選，江啟臣接受媒體聯訪時表示，協調這件事還未得到黨中央通知，希望能越快越好。會以行動告訴市民他的大台中願景、如何落實，以及未來的期待，這是他目前積極在做的事情。

楊瓊瓔則前往大里區參與拔蘿蔔活動，接著到霧峰、太平區菜市場掃街拜票。楊瓊瓔表示，大里、太平近年人口快速成長，但交通壅塞、公共建設不足，霧峰兼具農業、文化與教育特色，但長期受限於交通動線與產業發展，未來市政規劃應結合在地優勢，發展特色產業。

楊瓊瓔也提到，爭取黨提名參選台中市長，不只是個人政治規劃，而是希望整合自己在中央與地方累積的經驗，為台中擘劃更穩健的發展方向。（編輯：李錫璋）1150104