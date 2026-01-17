江啟臣.楊瓊瓔協商破局 何欣純勤走基層拚變天

民視新聞／綜合報導

台中市長選舉，相對綠營早早定於一尊，由何欣純出戰，藍營姊弟之爭，還在角力。日前藍營第一次協商，宣告破局。立法院副院長江啟臣，上午出席活動表示，希望黨中央能用公平和諧的方式，擬訂人選，而外界傳言楊瓊瓔想以拖待變，楊瓊瓔否認這個說法，強調會尊重黨主席的意見，三月底以前完成提名。

國民黨立委楊瓊瓔，一早來拔蘿蔔，與民同樂，爭取機會與鄉親互動。台中市長選舉究竟是楊瓊瓔，還是立法院副院長江啟臣，藍營遲遲未定，日前第一次協調破局，外傳楊瓊瓔打出拖延牌，以拖待變。

立委（國）楊瓊瓔：「沒有所謂的什麼用拖待變，而是反而我非常地驚訝，怎麼會從五月，突然碰一聲要一月底，那我當然是非常的錯愕，但是我還是尊重黨主席，公開所宣佈的三月底以前，完成提名。」

楊瓊瓔強調尊重主席意見，她也認為三月底會是提名的好時機點。





姊弟之爭，各自努力，江啟臣一早出席寒冬送暖活動，受訪時被問到協調破局，江啟臣喊話黨中央用智慧協調，不要傷了和氣。

立法院副院長江啟臣：「我覺得這部分都看，黨中央他的協調，或者是怎麼樣去做，黨內民主的機制，那不管如何藍綠終需一戰，黨內不要對立，那我們還是希望，黨中央能夠發揮智慧，用這個公平公正，團結和諧的方式來擬訂人選。」





不管藍營怎麼爭，民進黨台中市長參選人何欣純，則是一步一腳印跑行程，上午來到龍井國小參加校慶。

立委（民）何欣純：「那是他們政黨內部的提名機制，跟他們內部的事，那我就祝福，那我就按照我自己的節奏步驟。」

何欣純勤走基層，假日行程滿檔，把握每個與選民互動的機會，力拚翻轉藍天。





