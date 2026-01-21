江啟臣、楊瓊瓔支持者網路互摃 江呼籲大家理性

針對支持者和立委楊瓊瓔支持者網路互摃，江啟臣呼籲大家理性。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔皆爭取參選台中市長，國民黨下屆台中市長提名人選遲未定案，雙方支持者按捺不住已在網路空戰，江啟臣今天到豐原菜市場拜票時，媒體詢問其對雙方支持者互摃的看法，江啟臣呼籲大家理性，強調民主社會本來有不一樣意見和想法，大家可以自由發言，但是不要互相攻擊。

江啟臣今天到豐原第一市場發送春聯，媒體詢問他和立委楊瓊瓔的支持者最近在網路互摃的看法，江啟臣表示，民主社會本來有不一樣意見和想法，大家可以自由發言，但是不要互相攻擊，不管今天是黨內或不同黨派都一樣，台灣的民主需要相互尊重，理性看待所有事情，立法院各黨派都有不同支持者和立場，即便是黨內也會有不同想法，希望大家秉持理性態度，為社會和諧與國家穩定發展努力，作為共同目標。

廣告 廣告

江啟臣說，豐原是他的故鄉，今天到市場沿路廣播感謝大家，過年前祝大家新春愉快，最重要的還是台中要更好、豐原更好，這是他努力的目標，2026年是馬年，祝大家馬到成功、馬上幸福，強調「我們是幸福城，希望變成旗艦城，成為全台各縣市的代表城市」，台中做得到，豐原是北台中最重要都心，未來發展會跟著大台中一起發展。

【看原文連結】

更多自由時報報導

鄭麗文稱台中市長提名若協調不成將初選 楊瓊瓔：就回歸黨的機制

台中藍營「姊弟爭」鬧僵 南北屯多人表態挺「他」連白營都挺

藍台中市長姐弟之爭 江啟臣：相信黨中央的智慧

逆轉！中配周滿芝為中國發展組織 原判無罪改判8年徒刑

