江啟臣.楊瓊瓔爭中市長提名 16日黨中央協調

台中市 / 綜合報導

台中市長2026選戰升溫，民進黨很早就擬定由立委「何欣純」出戰，國民黨至今還陷入立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔的二選一中！根據藍營一份內參民調，江啟臣支持度45%，楊瓊瓔15.5%，兩人差距高達29.5個百分點。雖然楊瓊瓔昨(8)日受訪表示，尊重黨中央安排，國民黨中央也敲定，在1月16日，正式邀請兩人進行協調，希望可以比照台南模式！但學者就指出，若協調未果，走向正式民調的話，不僅會讓何欣純可以把握這段「人選空窗期」、全力衝刺，也會大大傷害國民黨內部和諧！更點名，現任市長盧秀燕、應該拋出心中人選讓藍營早點決定人選，全力衝刺選情！

廣告 廣告

距離2026台中市長選戰，只剩不到一年，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔，還在努力爭取國民黨提名，但黨內到現在遲遲沒有決定人選，也讓基層的焦慮感，越來越大，江啟臣也向黨中央喊話，盡快在提名程序上，決定下來。

江啟臣說：「再拖下去支持者黨內同志會有焦慮感。」

要初選或是徵召，國民黨內各有支持者，而對手楊瓊瓔、老神在在，按照自己的步調，勤走基層，根據一份藍營內參民調，針對台中市長支持度調查。

國民黨內互比部分，江啟臣支持度45%、楊瓊瓔15.5%，差距29.5個百分點！若是兩人對上民進黨擬提名人「何欣純」，民調都勝出，但還是由江啟臣的39.4%，贏面最大。

據了解下周五16日，主席鄭麗文、副主席李乾龍、台中市黨部主委蘇柏興，將找來江啟臣、楊瓊瓔，在黨中央展開首次協調作業，希望能比照立委謝龍介、前立委陳以信的台南模式，以內參民調來決定人選，避免走到正式初選一步。

但若協調未果，台中選情複雜程度，恐將超過黨主席鄭麗文可掌控的範圍！台中能不能延續執政，對國民黨來說，是2026大選的重中之重，這不僅關係到，盧秀燕問鼎2028的聲勢，也是鄭麗文的重要成績。

盧秀燕、鄭麗文，已經是生命共同體，若兩人能有共識，將人選定於一尊，也能避免白營，先推出人選、擾亂戰局的可能性，台中這一局，已不只是地方選舉，更是牽動2028的關鍵戰場！

原始連結







更多華視新聞報導

江啟臣喊選台中市長迎戰楊瓊瓔 盧秀燕「6個字」回應

表態參選台中市！ 江啟臣知名度高 楊瓊瓔基層實力強

台中市長提名戰！ 江啟臣喊「一馬當先」 楊瓊瓔市場掃街

