江啟臣、楊瓊瓔爭台中市長提名！ 鄭麗文曝「16日協調」：團結對抗民進黨

台北市 / 武廷融 綜合報導

2026選戰開打，民進黨確定由立委何欣純參選台中市長，國民黨則為立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔表態爭取。傳出國民黨中央將在16日協調市長人選，國民黨主席鄭麗文今(5)日表示，含台中市、宜蘭縣，中央和地方黨部已經安排協調時程，她強調「黨中央一定不偏不倚、公平公正」。

國民黨2026縣市長提名競爭火熱，目前包括宜蘭、新竹、台中都有超過2名人選表態爭取提名，而傳出黨中央將在16日啟動首波協調。對此，鄭麗文今日受訪時表示，的確有超過兩位有意參選縣市長的縣市，包含台中市、宜蘭縣，中央和地方黨部已經安排協調時程，如今積極推動當中。鄭麗文強調，黨中央一定不偏不倚、公平公正，國民黨團結對抗民進黨，為所有縣市人民服務。

原始連結







更多華視新聞報導

江啟臣喊選台中市長迎戰楊瓊瓔 盧秀燕「6個字」回應

台中市長選戰 鄭麗文：依提名辦法處理

表態參選台中市！ 江啟臣知名度高 楊瓊瓔基層實力強

