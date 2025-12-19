江啟臣、楊瓊瓔爭提名！搶掛同框盧秀燕看板

▲江啟臣昨天先在街頭掛起與市長盧秀燕合體的看板。（圖／江啟臣服務處提供，2025.12.19）

[NOWnews今日新聞] 下屆台中市長選舉，爭取國民黨黨內提名的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔，這兩天各自在街頭掛上與市長盧秀燕合體的大型看板，搶明年的接班人寶座！江啟臣的是姐弟倆勾肩搭背、頭靠頭手握拳；楊瓊瓔則是姐妹倆背靠背展現自信，標語一樣以馬年拜年為主題，應是計劃一路掛到年後。據了解，國民黨中央預計下週啟動協調，雖然小雞們很著急，但態勢真正明朗的時間，應該也是年後。

江啟臣、楊瓊瓔爭取黨內初選，動作各有領先，楊瓊瓔早在上月底就公開喊話「我準備好了」！江啟臣雖晚了半個月表態，但掛大型看板的速度比楊瓊瓔快，早在他表態前2天，幾個重要路口便掛上口號為「駿馬啟新程，躍進旗艦城」的個人看板。昨天街頭開始出現與市長盧秀燕合體的看板，盧秀燕左手搭江啟臣的肩，兩人頭靠著頭，一起比出握拳加油的手勢，底色是喜氣的大紅駿馬，很有年節氣氛。

廣告 廣告

楊瓊瓔大雅區服務處今（19）日一早也掛上與盧秀燕合體看板，她與盧秀燕肩靠肩、雙手相交腰前，微笑展現自信，祝賀大家「馬年行大運」，背景是祥雲彩馬。服務處透露，今天預計在全市重要路口掛上約20面看板。

有意參選市議員的黨員也想掛合體看板，卻不確定明年選舉的母雞是誰，焦急地希望情勢能盡快明朗。對於黨內協調進度，市黨部主委蘇柏興日前表示，市黨部負責市議員部分，目前已進行中，計劃農曆年前定案，市長部分則由中央協調，目前已加快腳步，應會在年後定調。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

江啟臣宣布參選台中市長！楊瓊瓔秒回：我贏初選邀他加入競選團隊

何欣純沒學會、江啟臣做不來！楊瓊瓔2強項制霸台中 在地人才懂

挺江啟臣還是楊瓊瓔？小雞選邊站釀分裂風暴 藍黨部將盡快協調