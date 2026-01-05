江啟臣、楊瓊瓔爭黨內提名！鄭麗文曝「16日協調」：秉持公平公正原則

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文率副主席致送王金平最高顧問聘書（圖／翻攝畫面）

國民黨台中市長黨內初選競爭升溫，傳出黨中央將於本月16日啟動首波協調，邀集立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔協商。然而，江啟臣卻稱自己未收正式通知。對此，國民黨主席鄭麗文今（5日）受訪表示，確實有超過兩位有意參選縣市長的地區正在積極展開溝通與協調，包含台中市、宜蘭縣，中央黨部與地方黨部之間已完成溝通，黨內協調時程也正在積極推動中，整個過程將依照黨內制度進行，不偏不倚，秉持公平公正的原則。

針對2026選舉台中市長人選一事，傳出國民黨已敲定於16日進行協調，但江啟臣卻表示尚未接獲黨中央的通知。鄭麗文上午在4位副主席陪同下，親自前往王金平的台北辦公室致送「最高顧問」聘書。她受訪時回應，確實有超過兩位有意參選縣市長的地區正在積極展開溝通與協調，包括台中市與宜蘭縣。

鄭麗文指出，台中市部分，中央黨部與地方黨部之間已完成溝通，黨內協調時程也正在積極推動中，整個過程將依照黨內制度進行，不偏不倚，秉持公平公正的原則。希望透過一個團結的國民黨來對抗民進黨，繼續為縣市人民服務。

