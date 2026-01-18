江啟臣、楊瓊瓔相爭台中市長 盧秀燕說話了

▲台中市長盧秀燕說，盼盡快協調成功。（圖／台中市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨2026台中市長人選，立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔日前協調破局。對此，台中市長盧秀燕今（18）日受訪時僅稱，希望兩位參選人開了智慧、求了佛法以後，能盡速協調成功。

佛光山新惠中寺的佛光緣美術館成立，盧秀燕和江啟臣、楊瓊瓔，以及台中市多位社會人士都受邀參與活動，並為美術館剪綵。

有關江啟臣與楊瓊瓔爭取代表國民黨參選年底的台中市長選舉，國民黨中央16日邀集兩人協調後未成，將進行第2次協調。

盧秀燕在活動後準備搭電梯離去時，被問及此事，盧僅說，今天來佛光山，大家求佛法、求智慧，也希望兩位參選人開了智慧、求了佛法以後，能盡速協調成功。

