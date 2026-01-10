江啟臣、楊瓊瓔角逐接棒台中 盧秀燕喊時間緊迫籲黨中央速定案

國民黨籍台中市長盧秀燕表示，距離年底市長選舉僅剩約10個月，呼籲黨中央應儘速敲定市長提名方式與人選。（圖／黃耀徵攝）

國民黨籍台中市長盧秀燕年底即將卸任，立法院副院長江啟臣與資深立委楊瓊瓔皆表態爭取接棒，台中市長接班布局備受關注。然而，國民黨中央至今仍未拍板將採「徵召」或「初選」方式處理提名作業。對此，盧秀燕今（10）日指出，距離年底市長選舉僅剩約10個月，2月份又將進入農曆春節，時間已相當緊迫，呼籲黨中央盡快做出決定，最好能在1月底前定案。

立法院副院長江啟臣（左）與立委楊瓊瓔角逐國民黨提名參選台中市長，兩人將在16日召開首次協調會。（黃摯恩後製／周志龍攝）

相較之下，民進黨早已拍板徵召立委何欣純投入2026年台中市長選戰，國民黨卻仍在提名機制上遲未定案，讓地方藍營基層焦慮升高。雖然黨中央預計於16日召開協調會，討論江啟臣與楊瓊瓔這場備受矚目的「姐弟之爭」，但相關方向與內容尚未對外說明。隨著百里侯選戰進入倒數不到一年，地方黨內壓力升溫，連盧秀燕也罕見出面，公開呼籲黨中央儘速拍板。

盧秀燕表示，年底市長選舉距現在大概僅10個月左右，時間已非常緊迫，希望國民黨方面能在這個月底前有所決定。她指出，今天已經1月10日，2月份馬上要過年，若能在1月底前定案，候選人就能有更多時間向市民請託，也能安定所有藍營支持者，不要為這件事情感到焦慮。

她也透露，楊瓊瓔與江啟臣都非常優秀、有實力，從內部民調來看，兩人不管誰出線，都是勝券在握。她強調，這樣的領先必須維持，市長候選人應該早日定案，個人也希望能在1月底以前做出決定。

