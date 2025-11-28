即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

國民黨26日通過「115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，而為因應部分縣市的藍白合，特別由中央提名審核委員會成立「兩黨協商工作小組」。台中市長人選部分，外界關注是由立法院副院長江啟臣或藍委楊瓊瓔出戰民進黨參選人何欣純。對此，國民黨主席鄭麗文今（28）日回應，國民黨一切依照26日中常會通過的提名辦法，現任優先提名，若存在2位具高度意願參選者，就會啟動相關程序。





今早11時，鄭麗文在藍委楊瓊瓔等人的陪同下，前往台中市清水區紫雲巖觀音廟祈福，並於行程中接受媒體聯訪。

針對市長提名的問題，鄭麗文受訪時說，國民黨週三（26日）的中常會中才通過明年縣市長選舉的相關提名特別辦法，一切會依照通過的提名辦法來進行提名，第一個原則就是現任優先，他們的政績都非常卓著，也受到市民、縣民們的高度支持，現任會優先提名。

至於若屬沒有現任要尋求提名的狀況，鄭麗文則說，這就要看各縣市的狀況，如果有2位以上有高度意願要參選者，就會啟動相關程序，而這在「115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」也都講得很清楚，是否能先透過協調，不然就初選，另外關於藍白合也是一樣，一切都按照所通過的制度、既定時程來進行提名。

她強調，「現任優先提名，後面再一波一波慢慢地走，一切都希望能提供給未來參選的黨內同仁，最有利的競選空間，希望能以勝選為最高指導原則」。

身兼民進黨主席的總統賴清德已於10月22日正式提名何欣純競選下屆台中市長，藍營熱門人選則有江啟臣與楊瓊瓔。





原文出處：快新聞／江啟臣、楊瓊瓔誰選下屆台中市長？ 鄭麗文回應了

