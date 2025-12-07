江啟臣、楊瓊瓔誰選台中市長？鄭麗文喊「手心手背都是肉」：一定會做好協調溝通

國民黨該派楊瓊瓔還是江啟臣選台中市長？國民黨主席鄭麗文今（7日）出席台中市黨慶時坦言「手心手背都是肉」，並強調國民黨一定會做好協調溝通。（圖／國民黨提供）

國民黨立委楊瓊瓔已表態參選台中市長，同黨立委江啟臣也做好準備，但遲未正面宣布，如今黨內尚未完成協調，初選、徵召的聲浪都有。對此，國民黨主席鄭麗文今（7日）出席台中市黨慶時坦言「手心手背都是肉」，並強調國民黨一定會做好協調溝通，幫台中市民提出最強候選人。

楊瓊瓔已表態攻台中市長大位，但江啟臣也為市長選舉布局許久，台中藍營小雞已各自站隊，力挺江啟臣的議員主張黨中央直接徵召，力挺楊瓊瓔的則要求黨內初選。

針對協調機制，楊瓊瓔喊話黨中央採「公開初選」，並表示初選不會傷害團結，反而能讓候選人更強，也更能推出最符合市民期待的人選。江啟臣昨被問及是否參選時，則說「時間到了再跟大家報告」，持續選擇不主動表態。

鄭麗文今出席台中市黨慶，強調「手心手背都是肉」。她說，不管是江啟臣還是楊瓊瓔，都曾經是她的戰友、好同事，也都是非常優秀的立委，對台中長期的奉獻跟付出有目共睹。

鄭麗文說，相信國民黨一定會做好相關的協調、溝通工作，必定會非常圓滿地幫台中市民提出最優秀最強的候選人。



