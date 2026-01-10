江啟臣、楊瓊瓔都想選台中市！盧秀燕盼月底前拍板 鄭麗文表態「1/16協調」

國民黨主席鄭麗文表示，中央黨部已約定1月16日與台中市地方黨部及兩位候選人進行協調。（資料照）

國民黨台中市長提名人選尚未拍板，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔皆有意參選。台中市長盧秀燕今（10日）表示，距離今年11月底市長選舉僅剩約10個月，時間緊迫，盼黨中央於1月底前確定提名人選。對此，國民黨主席鄭麗文回應，中央黨部已約定於1月16日與地方黨部及兩位人選協調，將依黨內提名辦法處理，並視協調結果再作決定。

台中清水玉京天公祖總廟今（10日）上午10時舉行「龍鳳呈祥瑞龍柱完成大典」，國民黨主席鄭麗文、立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、台中市長盧秀燕及立委楊瓊瓔等人均出席。對於外界關注的下屆國民黨台中市長人選將推派誰？盧秀燕指出，江啟臣與楊瓊瓔皆是黨內非常優秀、具有實力的人選，無論最終由誰出線，國民黨在台中市長選舉都具備相當勝算。

不過，台中市長盧秀燕也表示，下屆市長選舉將於今年11月底舉行，距離目前僅剩約10個月，時間相當緊迫，希望國民黨能在1月底前確定提名人選。對此，國民黨主席鄭麗文表示，中央黨部已約定1月16日與台中市地方黨部及兩位候選人進行協調，後續將依黨內提名辦法處理，並視協調結果再作決定。





