江啟臣、楊瓊瓔都簽了！國民黨台中市長人選「3月底民調」：數據不公開

記者陳思妤／台北報導

國民黨台中市長人選未定，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都表態爭取。國民黨今（6）日宣布，經過充分溝通和說明後，二位有意參選同志皆已簽署協議，擬於3月底前的最後一週（3/25至3/31）完成民意調查作業，以民調結果為提名依據，但數據不公開。

國民黨宣布，有關台中市長提名乙事，經過充分溝通和說明後，二位有意參選同志皆已簽署；未來根據協議事項，中央提名協調小組將儘速邀集二位有意參選同志挑定三家民調機構和檔期，擬於3月底前的最後一週（3/25至3/31）完成民意調查作業。

廣告 廣告

國民黨協議事項包括，台中市市長候選人之提名以民意調查結果為提名依據，民意調查結果數據不公開宣布，只公布勝選同志。

有關民意調查執行相關事項，國民黨說明，同意於民國115年3月底前就本黨核定之民意調查機構中選擇三家委任執行，民意調查機構由有意參選同志每位各指定一家及由兩位參選同志共同推薦一家；同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項；同意依據本黨現行提名機制，依「政黨對比」（估百分之八十五）與「黨內互比」（估百分之十五）之總和計算，以成績最高者為提名人選。

更多三立新聞網報導

尷尬了！黃國昌、蕭旭岑接連轟AIT 民進黨：江啟臣正熱情邀谷立言參訪

台中姊弟之戰陷僵局 江啟臣、楊瓊瓔明「二度協調？」國民黨部回應了

與楊瓊瓔不是零和競爭！江啟臣：我願意接受任何制度檢驗

藍新北台中難產！趙少康示警：大家做爛好人「優勢都拖垮」

