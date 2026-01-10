江啟臣.楊瓊瓔「同框韓」拚人氣 何欣純辦座談會爭取認同

台北市 / 綜合報導

國民黨台中市長人選還沒產生，有意角逐的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔，連袂出席台中清水區宮廟活動，2個人在院長韓國瑜的面前拚人氣，楊瓊瓔還特地為江啟臣披上紅色肩帶，近距離的互動相當密切，引發不少民眾關注，而對手民進黨立委何欣純也不落人後，她深入基層與地方人士舉辦座談會，按照自己的步調，爭取民眾認同。

立委(國)楊瓊瓔VS.立法院副院長(國)江啟臣說：「這是我們的祖廟，所以一定要戴(謝謝，謝謝)。」國民黨立委楊瓊瓔，親自為立法院副院長江啟臣，披上大紅色的肩帶，兩人都要角逐台中市長參選人的黨內提名，站在立法院長韓國瑜面前，得卯足全勁。

廣告 廣告

立法院副院長(國)江啟臣VS.工作人員說：「沒關係，好，(小心頭)。」今(10)日上午，台中清水玉京天公祖總廟，舉行龍柱完成大典，國民黨大咖集結一堂，有主席鄭麗文市長盧秀燕，立法院前院長王金平以及立委傅崐萁等等，楊瓊瓔忙著招呼遠來的貴賓，合照留念，場面熱鬧。

楊瓊瓔跟江啟臣更是把握難得的機會，同框出席公開活動，但其實稍早8點半的行程，江啟臣就已經跟韓國瑜，在大甲鎮瀾宮一起發送馬年的聯名春聯，立法院長韓國瑜說：「美國的博士，學問比我好，滿頭秀髮，頭髮比我多，更重要，他老婆還比我老婆漂亮。」

韓國瑜說跟江啟臣搭檔合體實在很吃虧，金句連發逗得現場來賓笑哈哈，江啟臣跟韓國瑜連續3年一起發春聯，黨內整合情況到底如何，立法院副院長(國)江啟臣說：「黨內的團結，還是非常的重要，我想這是基層的聲音。」

江啟臣在鎮瀾宮董事長顏清標與立委顏寬恒的陪同下，向媽祖上香祈福，對手民進黨立委何欣純行程也是馬不停蹄，何欣純來到西區的土地公廟出席地方座談會，面帶笑容揮手向民眾致意，與黨籍議員地方里長高喊凍蒜，

國民黨人選難產，何欣純認為，江啟臣動作頻頻，跟藍營天王積極同框爭取曝光的意圖很明顯，立委(民)何欣純說：「如果不這麼做的話，他就不會有這一個行程，所以他的意圖也很明顯，就是想要讓大家有這樣子的印象。」

國民黨的人選到底會怎麼產生，何欣純認為是對方的家務事，她按照自己的步調勤走地方基層，傾聽民眾的心聲用實際行動，爭取認同。

原始連結







更多華視新聞報導

日媒指中共介選 韓國瑜：抹紅抹黑既廉價又拙劣

江啟臣楊瓊瓔搶攻台中 同框盧秀燕看板拚聲量

江啟臣.楊瓊瓔爭中市長提名 16日黨中央協調

