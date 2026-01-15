江啟臣、楊瓊瓔「姐弟之爭」明協調 何欣純：國民黨家務事

立委何欣純(左二)會勘台中港區。(記者廖耀東攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕國民黨下屆台中市長人選形成立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」，預計明天將黨內協調。對此，民進黨立委何欣純今天說，這是國民黨家務事，她不便評論，她會積極走訪基層，讓台中越來越好。

何欣純今日走訪台中港區，關心港區舊有鐵路活化介紹及港務公司盈餘提撥說明，針對藍營明日協調台中市長人選，她受訪表示，民進黨早就提名她參選，她會積極走訪基層，發現市民有什麼問題，她會讓各區域均衡發展，讓台中市越來越好。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

民進黨台南市長初選陳亭妃獲勝 領先林俊憲2個百分點

黃國昌訪美回國仍批賴政府軍購 AIT罕見「1動作」公開狠打臉！

藍營中市長提名明協調 楊瓊瓔：準時北上出席、全力爭取

AIT火大？ 她加碼爆：華府智庫問黃國昌這1題也被嚇到！

