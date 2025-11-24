江啟臣：立院是僑胞娘家 持續當海外朋友最堅實後盾

（中央社記者劉冠廷台北24日電）立法院副院長江啟臣率多位朝野立委訪問美國，23日晚間出席達福地區全僑歡迎餐會，江啟臣表示，台灣是僑胞的家，立法院則是僑胞的「娘家」，將持續作為海外朋友最堅實的後盾，也誠摯邀請僑胞朋友回台灣，一定要拜會立法院。

江啟臣16日率領國民黨立委洪孟楷、黃健豪、呂玉玲，民進黨立委莊瑞雄、郭昱晴，以及民眾黨立委張啓楷等人及隨行人員共14人，出訪美國及巴拉圭。

立法院今天發布新聞稿表示，江啟臣率領的跨黨派立委訪問團，於23日晚間出席達福地區全僑歡迎餐會，在溫馨的團聚氣氛中，為期8天並橫跨美國與巴拉圭的國會外交行程劃下圓滿句點。

廣告 廣告

餐會現場近170位達福地區僑胞熱情出席，場面熱鬧又溫馨，展現僑界團結與支持。江啟臣於致詞時，首先感謝僑胞朋友熱情款待，並表示本次率立委共同造訪達拉斯，已創達拉斯接待立委紀錄。

江啟臣說明此行率領跨黨派立委出訪美國及巴拉圭，首先參加於底特律舉辦的「北美洲台灣商會聯合總會理監事會議」，並與美國參議員進行雙邊會談；接著再前往邦交國巴拉圭，先後與巴拉圭總統、參、眾議院議長，及約50位參眾議員交流，並造訪多項台巴合作計畫。

江啟臣表示，本次出訪行程雖然緊湊，但所到之處皆受到僑胞熱情歡迎，讓訪團倍感親切與鼓舞；此次回程特別安排停留達拉斯，除了與僑胞朋友相聚，也拜訪在此設廠的台商，並將體驗10月開航的台灣-達拉斯直航班機。

江啟臣強調，面對現今全球供應鏈巨變，台美關係更為重要與緊密，在美僑胞朋友扮演關鍵角色，而台灣能被世界看見，也是僑胞在海外辛勤打拚的成果。

江啟臣也向海外朋友溫馨喊話表示，台灣是僑胞的家，立法院則是僑胞的「娘家」，將持續作為海外朋友最堅實的後盾，也誠摯邀請僑胞朋友回台灣，一定要拜會立法院。（編輯：林興盟、蘇龍麒）1141124