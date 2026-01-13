江國賓合體女團LUVSSI 「老大」氣場全開

記者王丹荷／綜合報導

女團LUVSSI推出全新單曲〈抖一抖〉，MV請來戲劇一哥江國賓驚喜出演，為作品注入滿滿戲劇張力。4位成員首次挑戰大量武打動作場面，全程親自上陣、零替身完成拍攝，從翻滾、對打到情緒演出都真槍實彈；對於能與心目中經典「老大」形象的江國賓同台，LUVSSI成員皆直呼緊張及興奮。Rina分享：「從小只要回阿嬤家，就會跟著家人一起看8點檔，可以說是從小看國賓哥演戲長大的！」

LUVSSI由隊長菲菲、舞蹈擔當Yuri、歌唱擔當Rina以及忙內宋宋組成，新歌〈抖一抖〉洗腦旋律搭配高能舞步，邀請大家拋開猶豫，跟著節奏一起釋放能量；MV中4位女孩化身神秘組織成員，將「珍珠」與「奶精」視為地下交易的最高機密，當談判破裂，整個空間瞬間化為戰場，與「國賓哥」正面交鋒，舞蹈也變成最瞎趴的必殺武器。

對在MV中與江國賓正面對戲，Rina直呼像走進電視劇情節：「他真的很能駕馭『大哥』角色，氣勢超強！」宋宋也表示：「從小跟爸爸媽媽一起看國賓哥的戲長大，能邀請他出演真的覺得特別親切又榮幸，一提到老大角色，第1個就會想到國賓哥。」談到拍攝現場，菲菲笑說國賓哥不說話時就自帶老大氣場，「但實際上人非常好，也很專業，教了我們很多。」

Yuri則分享了最反差的一幕：「國賓哥一登場只是坐在椅子上就氣勢逼人，我們一開始都怕怕的不敢說話，結果他居然主動1個1個叫出我們4個人的名字打招呼，其實超親切！」她也笑說，看到國賓哥跳〈抖一抖〉舞步時完全顛覆印象，「真的很反差萌，很可愛，讓我們看到他不一樣的一面。」

江國賓談到對LUVSSI的第一印象：「4位身材都很好又很高，舞蹈動作非常俐落！」他也分享，事前看了資料才知道成員們過去在啦啦隊時期就已是非常優秀的表演者，「每個女生都有很特別的個性美，她們在鏡頭前非常有自信，落落大方，連拳腳打鬥戲都沒有用替身，完成度很高、很到位，真的很敬業。」

拍攝過程中也留下不少難忘回憶，江國賓透露，第一幕就讓多年沒喝珍珠奶茶的他，當天一口氣喝了好幾杯，在舞蹈橋段中，他更私下練習了多次〈抖一抖〉的舞步，並自虧道：「女孩們都很有耐心地教我這個『花甲少年』怎麼擺動身體，但我跳起來真的還是很像在做復健操。」他也大讚歌曲相當洗腦，直言一聽就忘不了，並期待MV上線時能快速衝破百萬點擊。

江國賓（中）演出女團LUVSSI新歌MV。（隻魚娛樂提供）

女團LUVSSI推出新單曲〈抖一抖〉。（隻魚娛樂提供）

江國賓在MV中「老大」氣場全開。（隻魚娛樂提供）